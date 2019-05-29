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«Они сильно расстроятся»: Китай нашел действенное оружие для торговой войны с США

Москва, 29.05.2019
#Китай vs США
  • «Они сильно расстроятся»: Китай нашел действенное оружие для торговой войны с США

AP/TASS

Напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает. Китайская Национальная Комиссия по развитию и реформированию (NDRC), часто называемая «китайским госпланом, пригрозила использовать экспорт редкоземельных элементов как средство давления на США в торговой войне.  

Редкоземельными элементами называется группа из 17 металлов, широко используемая во многих областях промышленности, включая электронику. Высокая проводимость, слабая реакция на другие элементы, что позволяет им, к примеру, долго не ржаветь; и многие другие не менее полезные свойства делают их незаменимыми компонентами в высокоточных приборах и устройствах, электромобилях и многом другом.

Это, пожалуй, единственное, по крайней мере, важное полезное ископаемое, на рынке которого Китай, который не может похвалиться обилием природных ресурсов; доминирует. На долю КНР приходится 97% их добычи и очистки. Из 99 млн. тонн разведанных запасов редкоземельных элементов на территории Поднебесной находятся 36%. Главные залежи легких редкоземельных элементов находятся во Внутренней Монголии, а тяжелых - на юге страны. Крупнейшим в Китае и в мире производителем редкоземельных элементов считается компания Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Group Hi-Tech Co.

«На Ближнем Востоке есть нефть,- пророчески изрек пару десятилетий назад Дэн Сяопин,- а в Китае – редкоземельные металлы». 
О силе этого «оружия» можно судить по событиям почти десятилетней давности. Введенные Пекином квоты на экспорт редкоземельных элементов привлекли тогда к этим металлам внимание всего мира, потому что они нужны всем. Тогда-то и стало понятно, что они являются потенциальной стратегической угрозой для безопасности любого государства. 

Сейчас в Пекине, судя по всему, вспомнили об этом еще не успевшем заржаветь «стратегическом оружии». Напомним, отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились в начале мая после того, как сорвалось подписание торгового соглашения, и Вашингтон повысил тарифы на китайские товары и пообещал обложить пошлинами все еще нетронутые китайские товары. 

О намерениях использовать редкоземельные элементы недвусмысленно намекнул на прошлой неделе Председатель КНР Си Цзиньпин. После внесения Вашингтоном в «черный» список китайской компании Huawei он посетил предприятие по производству редкоземельных элементов в Ганьчжоу, провинция Цзянси. Большинство аналитиков считают это широко освещавшееся китайскими СМИ посещение, как прелюдия к мести. 

NDRC выпустила документ, в котором в форме вопросов и ответов разъясняются отношения между США и КНР и роль, которую могут сыграть в них редкоземельные элементы: «Станут ли редкоземельные элементы китайским контроружием против неспровоцированной атаки США? Я могу сказать вам следующее: если кто-то захочет изделия, сделанные из редкоземельных элементов, для того, чтобы помешать Китаю развиваться, то народ революционной базы и весь китайский народ очень расстроятся».  

Речь идет о базе, созданной китайскими коммунистами в районе Ганьчжоу перед тем, как отправиться в Длинный марш в 1934-35 годах. 

Угроза звучит недвусмысленно, но описывать конкретные шаги, которые предпримут китайские власти, NDRC не стал. 
Сейчас экспорт редкоземельных элементов напрямую в США невелик. Промежуточные продукты, содержащие редкоземельные элементы, проходят через длинную производственную цепочку, главным образом, в Китае и Японии. В Вашингтоне считают этот вид экспорта уязвимым местом США и поэтому редкоземельные элементы исключены из списка облагаемых американскими тарифами китайских товаров и сырья. 

Аналитики Financial Times (FT) не очень понимают, как китайцы смогут регулировать торговлю промежуточными и переработанными изделиями и товарами с редкоземельными элементами. Проблема для самого Китая заключается в том, что любые новые ограничения могут разрушить не так давно созданные цепочки поставок, которые зависят от иностранных покупателей в США, Европе и Японии. 
Любые ограничения усилят мысль, которую тиражируют недоброжелатели Пекина - что Китай – рискованный партнер и что ему нельзя доверять. 

Конечно, специалисты по безопасности внимательно следят за ситуацией на рынке редкоземельных элементов. Они очень важны, но FT считают, что их трудно использовать в качестве практического оружия.

Опыт использования редкоземельных элементов в качестве оружия против стран, вызвавших недовольство Пекина, у китайцев уже имеется. Первой пострадала Япония, их крупнейший потребитель. После обострения в 2010 году территориального спора из-за островов в Восточно-Китайском море Пекин прекратил их отгрузку сначала Токио, а затем резко ограничил экспорт и в США с ЕС. В результате многие западные компании были вынуждены переносить производство в КНР. Это было одним из главных требований китайской стороны. 

Впрочем, праздник на китайской улице был недолгим. После проигрыша дела в ВТО в 2015 году Пекину пришлось квоты отменить. 

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