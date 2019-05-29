Китаю понадобилось еще больше российского газа

Пекин выразил активную заинтересованность в поставках газа из России, сообщает глава «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова. В этой связи концерн «Газпром рассчитывает расширить рамки существующих соглашений по поставкам, передает ТАСС.

«Окончательно цифра не сформирована, и не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время», - рассказала Бурмистрова. Она уточнила, что увеличивать поставки в Китай предполагается по газопроводу «Сила Сибири», который заработает на полную мощность с декабря 2019 года и является уникальным проектом, так как построен только с использование российских разработок.

Согласно существующему контракту, который подписан Москвой и Пекином на 30 лет поставки должны составлять 38 миллиардов кубометров в год. Уточняется, что в первый год работы газопровода объемы поставок будут ограничены 10 миллионами кубометров в сутки, а к 2025 году достигнут плана