Курс доллара пробил важную отметку: рубль снова «нырнул»

Курс доллара в среду преодолел важную отметку - 65,00 рубля, прибавив к 11.41 мск 30 копеек, курс евро вырос на 23 копейки - 72,48. Рубль ослабевает на фоне завершения налогового периода и очередного витка торговой эскалации, которая снижает аппетит инвесторов к рисковым активам.

На этот раз российскую валюту не сильно поддерживают и аукционы ОФЗ, котрые состоятся сегодня. Хотя ожидается, что спрос на российские бумаги будет традиционно высоким.

Более значимый фактор, который оказывает давление на рубль - очередной "нырок" нефти ниже 70 долларов за баррель.

Более чувствителен рубль к концу месяца стал и к закупкам валюты Минфином.

На фоне этих факторов курс доллара может закрепиться в диапазоне 65-66 рубля.