Социальный лифт Зеленского

Прежний руководитель партии, детства Владимира Зеленского, руководитель ООО «Квартал 95», лидер партии «Слуга народа» Иван Баканов был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины, начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.
Кадровый голод выражающийся в недостатке людей, которым новый президент Украины может безусловно доверять, вынуждает его перебрасывать ценные кадры с одного направления на другое. Председателем партии «Слуга народа» стал бывший спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
«Высокоморальный, с глубокими принципами, безупречной репутацией, успешный в своей сфере деятельности командный игрок, готовый отстаивать интересы граждан нашей страны» - так обрисовал портрет члена партии Разумков.
Возможно, где-то на Украине и проживает человек подходящий под это описание, но пока не известно, готов ли он вступить в партию «Слуга народа».
В качестве «официального голоса» команды Зеленского на президентских выборах Дмитрий Разумков сделал несколько странных заявлений, которые пришлось опровергать другим участникам команды, но в партии он вряд ли что-то испортит.
Рейтинг «Слуги народа» растет ка на дрожжах, прибавляя по несколько процентов за неделю и на 21 мая за нее готовы были проголосовать 43,8% определившихся избирателей. Ближайший преследователь - «Оппозиционная платформа - За жизнь» - отстает в четыре раза с 10,5% рейтинга.
Партия поставила перед собой амбициозную задачу – получить большинство в новом составе парламента. «Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы» - заявил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.
На руководителя избирательного штаба, как на практикующего специалиста по формированию бизнес-команд, будет возложена нелегкая работа по формированию партии с чистого листа. Пока что «Слуга народа» - это лишь название привязанное к президенту Зеленскому и быстро сменяющиеся лидеры.
В случае, если бы выборы проходили исключительно по партийным спискам, предвыборную агитацию легко бы потянули пиарщики и несколько человек из первой пятерки списка. Однако на Украине действует смешанная партийно-мажоритарная система выборов, при которой половина парламента избирается от территорий. Отобрать 225 человек, идущих от «Слуги народа» по мажоритарным округам, и превратить их в единую команду кандидатов с осмысленной позицией – эту нелегкую задачу предстоит решить Александру Корниенко.
Часть мажоритарщиков уже объявлена, это актер «95 квартала» Юрий Корявченков и несколько участников «Лиги смеха» - украинского аналога КВН, ведущим которого до последнего времени был Владимир Зеленский. Возможно будут учтены интересы спонсоров партии, но было заявлено, что и простые граждане смогут стать кандидатами от «Слуги народа».
Проблему подбора кадров партия «Слуга народа», которую долго обвиняли в виртуальности, пытается решить с помощью виртуального социального лифта. Lift – это открывшийся 28 мая интернет-сайт через который желающие смогут подать заявки на членство в партии и стать кандидатами в народные депутаты.
Естественно, что соискателей ждет строгие проверки служб безопасности команды Зеленского на предмет темных пятен на репутации и отбор, который будут проводить при помощи ведущих HR агентств. Через сайт планируется подбирать кандидатов в различные органы госуправления, сайт предлагает массу вакансий по различным направлениям: юриспруденция, логистика, управление персоналом, госадминистрации, внешнеэкономическая деятельность и так далее.
Это нововведение укладывается в концепцию провозглашенную Зеленским «государство в смартфоне», которая предусматривает не только получение гражданином максимума возможных услуг с помощью цифровых технологий, но и возможность избирателя влиять на власть буквально онлайн. Идея, безусловно, передовая и очень смелая, остается ее только реализовать, что упирается в квалификацию команды Зеленского. Руководитель диджитал направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров, рассказывавший на пресс-конференции об этих передовых технологиях, не смог самостоятельно включить монитор с наглядной информацией предназначенной для собравшихся журналистов.