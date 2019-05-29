Новый президент Литвы сделал знаковое заявление по России

В Литве на прямых президентских выборах победил независимый кандидат Гинтарас Науседа. На первой же, после избрания, пресс-конференции он пообещал поменять риторику в отношении России. Едва ли это свидетельствует о перемене внешнеполитического курса Литвы. Но небольшая оттепель в отношениях с Москвой со временем вполне возможна.

Победа на президентских выборах в Литве бывшего работника Центробанка Гитанаса Науседы вряд ли бы стала чем-то большим, чем новостью местного масштаба, если бы не ряд его заявлений о России. В ходе избирательной кампании он критиковал президента Далю Грибаускайте за недипломатичные высказывания, говорил, что сосед может быть неприятен, но он всё равно сосед и призывал «не делать (красную) тряпку» из принципов, коими руководствуется Литва. А выиграв, Науседа заявил, что желает говорить с Москвой иначе, чем его предшественница. «Я бы хотел быть дипломатичным и использовать риторику, которая могла бы быть несколько иной по сравнению с риторикой, которая использовалась раньше», - витиевато сказал он.

Собственно, этим Науседа и ограничил реверансы Москве. Он подтвердил, что позиция Литвы по отношению к Крыму и Донбассу остаётся неизменной и в знак подтверждения во вторник пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но обещание сгладить громкую антикремлёвскую риторику - это уже немало.

Если попытаться сравнить, кто из лидеров стран ЕС за последние годы позволял себе наиболее резкие высказывания в адрес России, то в этом соревновании чемпионом будет именно Грибаускайте. Она открывала рот там, где даже польские политики предпочитали промолчать. Длинный список эпитетов, которыми она награждала Россию и Владимира Путина тянет, по российскому уголовному кодексу, на 282-ю статью.

Если отбросить конспирологию и попытаться объяснить такую нелюбовь к Москве со стороны Грибаускайте фактами, лежащими на поверхности, выходит, что литовский президент банально обиделась. В первый свой срок она немало потрудилась над тем, чтобы привлечь российские инвестиции в страну и активизировать взаимные экономические контакты. Ей удалось многое. До 2014 года товарооборот между Россией и Литвой стабильно рос, рынок недвижимости в этой прибалтийской стране не был столь привлекательным для россиян как в соседней Латвии, но догнать её литовцам было вполне по силам. Однако всё испортила политика. Крым и Донбасс - слишком знаковые события для литовцев, народа с долгой исторической памятью, чтобы их не заметить. Даже не будь давления Брюсселя и Вашингтона, страна не могла не присоединиться к антироссийским санкциям. С российскими инвестициями Литве пришлось попрощаться, товарооборот падает год от года - тем паче, что над его сокращением неустанно трудятся литовские правые, имеющие немалый вес в органах власти. И тут уж Грибаускайте ничего не оставалось, кроме как бежать впереди паровоза, должно быть, мысленно проклиная Москву за зря потраченные усилия.

Науседа особыми комплексами в отношении России, на сколько можно судить, не обременён. Он там не жил, в отличие от Грибаускайте, надежд и разочарований, связанных с Москвой, не имеет. Кроме того, Науседа - это еще и, в некотором роде, литовский Зеленский: человек, в глазах избирателей, новый в политике и поэтому имеющий большой кредит доверия. Прежде он занимался только экономикой, никуда не избирался, а следовательно народ не разочаровал. Это обстоятельство помогло ему обойти в двух турах выборов Игрид Шимоните - кандидата от правоцентристского Союза Отечества - христианских демократов, самой системной из литовских партий, ведущей свою родословную ещё с перестроечного Саюдиса и давно находящейся при власти. Значит, Науседе может позволить себе эксперимент во внешней политике.

Кроме того, в Литве сейчас вообще наступило время экспериментов. На парламентских выборах 2016 года, выскочившая, как чёртик из табакерки партия «Союз крестьян и зелёных», одержала победу. Раньше «крестьяне» считались всего лишь неудачным проектом первого постсоветского премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене. С её уходом из политики в 2012-м году им прочили скорое исчезновение. Однако партия оказалась живее всех живых. Победила, создала коалицию с социал-демократами, а во втором туре президентских выборов она поддержала Науседу. Правда, это было сделано не от хорошей жизни: её кандидат, премьер-министр Саулюс Сквернялис, выбыл из борьбы, а поддерживать своих злейших оппонентов, христианских демократов, «крестьянам» никак нельзя. Если сотрудничество с президентом продолжится, у него будет больше возможостей проводить свой курс. Литва, как-никак, парламентская республика. Президент может определять направление внешней политики, но без согласования с большинством в сейме мало что может сделать.

Как бы то ни было, заявление Науседы знаковое. Уже во второй стране Прибалтики высшее должностное лицо заговорило о необходимости что-то менять на российском направлении внешней политики. Первой была, как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, совершившая визит в Москву. Литовский шаг навстречу России пока меньше. Но может быть, это только начало...



