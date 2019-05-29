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Московский Кредитный Банк повысил защищенность своей IT-инфраструктуры

Москва, 29.05.2019
  • Московский Кредитный Банк повысил защищенность своей IT-инфраструктуры

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов

Фото: Пресс-служба

Московский кредитный банк повысил защищенность своей IT-инфраструктуры. Банк внедрил комбинированную систему защиты сетевого периметра, включающую в себя межсетевой экран нового поколения и систему защиты от целенаправленных атак (Anti-APT). Проект нацелен на раннее выявление аномальных активностей при обращениях к сети Интернет и на блокирование попыток злоумышленников взломать сетевой периметр банка, а затем нанести ущерб банку и клиентам. 

«Основной особенностью этого важного для МКБ проекта является то, что банк реализовал его полностью силами своих специалистов, без привлечения интеграторов. Внедренные продукты и технологии представляют собой лидирующие решения по защите от сетевых и целенаправленных атак и позволяют достичь максимального охвата используемых для таких атак каналов, автоматизировать как выявление инцидентов, так и реагирование на них>,  отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. 

В рамках проекта МКБ ввел в эксплуатацию Anti-APT-систему, разработанную «Лабораторией Касперского» (Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform), подготовил отказоустойчивую инфраструктуру размещения оборудования, перевел все серверные подсети и всех пользователей на оборудование Palo AltoNetworks, отладил процессы мониторинга состояния оборудования. 

  

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