Московский кредитный банк повысил защищенность своей IT-инфраструктуры. Банк внедрил комбинированную систему защиты сетевого периметра, включающую в себя межсетевой экран нового поколения и систему защиты от целенаправленных атак (Anti-APT). Проект нацелен на раннее выявление аномальных активностей при обращениях к сети Интернет и на блокирование попыток злоумышленников взломать сетевой периметр банка, а затем нанести ущерб банку и клиентам.

«Основной особенностью этого важного для МКБ проекта является то, что банк реализовал его полностью силами своих специалистов, без привлечения интеграторов. Внедренные продукты и технологии представляют собой лидирующие решения по защите от сетевых и целенаправленных атак и позволяют достичь максимального охвата используемых для таких атак каналов, автоматизировать как выявление инцидентов, так и реагирование на них>, — отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В рамках проекта МКБ ввел в эксплуатацию Anti-APT-систему, разработанную «Лабораторией Касперского» (Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform), подготовил отказоустойчивую инфраструктуру размещения оборудования, перевел все серверные подсети и всех пользователей на оборудование Palo AltoNetworks, отладил процессы мониторинга состояния оборудования.