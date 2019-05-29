Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице

Bloomberg сообщает, ссылаясь на собственные источники, что союз канцлера Германии Ангелы Меркель и ее преемницы на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр дал трещину. Агентство утверждает, что Меркель разочарована в ней из-за череды сделанных новым главойХДС ошибок, что недопустимо для человека, претендующего на высший пост государства.

Источник СМИ сообщает, что Крамп-Карренбауэр рассердила Меркель стремлением добиться досрочных выборов канцлера, а в ходе выборов в мае партия ХДС показала худший результат.

Агентство сообщает, что при этом в планах Меркель сохранить за собой пост канцлера до 2021 года. Подобное решение Меркель обосновывает крайне низким рейтингом одобрения Крамп-Карренбауэр, который продолжает стремительно падать.

Однако после 2021 года Меркель не намерена оставаться у власти. Также политик сообщила, что она не собирается бороться за место в Бундестаге и выдвигаться на другие политические посты.

Напомним, Меркель покинула пост главы ХДС в декабре 2018 года, уступив свое место своей стороннице Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее же Меркель видела и на посту канцлера ФРГ после своего ухода с должности.