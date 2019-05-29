Опубликованы закрытые рейтинги Путина и «Единой России»

Закрытые опросы выявили российский регион с самым низким рейтингом президента РФ Владимира Путина. Согласно данным закрытого опроса Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), который специально проводился для Кремля, самый низкий электоральный рейтинг главы государства зафиксирован в Магаданской области. По информации социологов, там за действующего российского лидера готовы проголосовать всего 36 % участников опроса, передаёт РБК.

При этом отмечается, что исследование проводилось в регионах страны с середины марта по начало апреля этого года. Респондентам было предложено ответить на вопрос: за кого бы они проголосовали, если бы в следующее воскресенье прошли выборы президента РФ? Выяснилось, что в Магаданской области проголосовать за Путина готовы всего 36% респондентов. В среднем по стране – 48%.

Кроме того, специалисты ФОМа определили регионы с самым низким уровнем поддержки «Единой России». Антилидером по электоральному рейтингу «партии власти» оказался Хабаровский край. Всего 21% респондентов, проживающих в этом регионе, ответили, что в случае проведения выборов в ближайшие выходные отдали бы свои голоса за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг ЕР по стране, по результатам опроса ФОМ, составил 34%.

Наша справка

Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) – российская организация, занимающаяся проведением социологических исследований. Правовой статус – некоммерческая организация типа «общероссийский фонд». Создан в 1991 году в структуре ВЦИОМ как независимая общественная организация с целью привлечения в центр средств благотворительных фондов.

В середине 1992 Фонд вышел из состава ВЦИОМ и, оставаясь в статусе независимой некоммерческой организации, стал одной из ведущих социологических организаций России, выполняющих большой объём заказных и собственных исследований с использованием широкого спектра методов опроса.

В 1996 году Фонд стал базовой социологической организацией предвыборного штаба Бориса Ельцина. Аналогичную роль Фонд играл и в штабе Владимира Путина в 1999-2000 гг. и в 2004 году. В 1998 году ФОМ прошел перерегистрацию по Закону РФ «О некоммерческих организациях».