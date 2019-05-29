Производители России захотели помочь Украине

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что российские производители угля запросили разрешение на экспорт своей продукции на Украину с 1 июня. Чиновник сообщает, что объемы поставок угля, которые значатся в заявках в несколько раз «больше того, что было всегда».

При этом Яновский сообщил, что не обладает точной информацией о получении какими-либо компаниями разрешений на поставку. Напомним, новые ограничения по торговле с Украиной были введены Москвой в ответ на новые санкции, которые ввел Киев. Ограничения коснулись целого ряда товаров, запрещенного к ввозу из России. Главной ответной мерой со стороны России стал запрет на экспорт нефти, нефтепродуктов и угля. Начиная с 1 июня их можно будет вывозить на Украину только по специальным разрешениям.

Напомним, после переворота в 2014 году, когда на Украине был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, Донбасс и Луганская область отказались подчиняться новой власти. Таким образом Киев, который снабжался углем с востока страны, попал в зависимость от импортных поставок угля, что тем более болезненно отразилось на работе украинских тепловых электростанций, если учесть тот факт, что более половины их работает на антраците.