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Роскачество проверило мясной фарш российских производителей

Москва, 29.05.2019

Роскачество публикует на своем сайте данные исследования магазинного мясного фарша 17 популярных торговых марок. В среднем цена продукта в российских супермаркетах составляет от 200 до 430 рублей. Ведомство уточняет, что в среднем продукция содержит 30% свинины и 70% говядины.

Фарш проверяли по 68 показателям, а именно продукция исследовалась на возможное наличие тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов, антибиотиков. Также в ходе проверки выясняли массовую долю общего белка и жира, оценивали внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.

Эксперты сообщили, что из всей исследованной продукции только одна марка фарша получила российский Знак качества. Также Роскачество сообщает, что все образцы не содержат тяжелые металлы и радионуклидов. Содержания фосфора не превышено также во всей исследуемой продукции.

Специалисты ведомства сообщили, что только в двух марках продукта были выявлены бактерии, которые вызывают пищевое заболевание. Еще в продукции двух производителей превышена норма антибиотиков.

Параметрам свежести соответствовало только восемь образцов, что касается вкусовых качеств, то только две марки фарша не соответствовали необходимым показателям. У нескольких образцов продукции были выявлены несоответствия консистенции: были обнаружены жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани. Недовес обнаружен только в одном продукте.

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