Российские физики создали уникальный рекордно мощный инфракрасный лазер

Российские физики МГТУ имени Баумана создали простую систему линз и зеркал, которая позволяет резко повысить мощность «кристаллических» инфракрасных лазеров и достичь рекордно высокого КПД работы.

По словам Владимира Лазарева – одного из учёных МГТУ – источники среднего инфракрасного излучения можно применять для изучения оптических и теплофизических параметров различных тканей тела. Кроме того, он утверждает, что созданный ими лазер значительно превосходит существующие сегодня модели и позволит варьировать глубину проникновения излучения в ткани, передаёт РИА Новости.

Дело в том, что ранее созданные аналогичные «кристаллические» лазеры отличаются относительно низкой мощностью работы – в процессе накачки они сильно нагреваются. А это меняет характер их взаимодействия со светом, из-за чего они начинают быстрее переизлучать свет, что резко снижает КПД их работы и жестко ограничивает их мощность.

По данным пресс-службы Российского научного фонда, Лазарев и его коллеги-учёные выяснили, как можно легко данную проблему решить, проследив за тем, что происходит со светом внутри подобных кристаллах при разных рабочих температурах. Для этого физики проследили за тем, как быстро ионы хрома испускали вспышки света после облучения короткими импульсами другого лазера.

Благодаря подобным наблюдениям удалось понять, как вырабатывается тепло внутри лазера и где оно скапливается. После чего было создана специальная, уникальная система сферических зеркал и линз, которая защищала кристалл от перегрева. Всё этом позволило российским учёным-физикам достичь пока рекордной мощности для инфракрасных лазеров, состоящих из одного кристалла, превышающей прошлые показатели более чем в полтора раза.

По словам создания этого уникального лазера, дальнейшая работа по совершенствованию этой системы, поможет им повысить его мощность и КПД работы на еще более солидные значения. А это в свою очередь даст возможность использовать такие излучатели для проведения операций на зубах, костях и прочих внутренних органах человека, а также создавать новые систем связи и различные датчики.