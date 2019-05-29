Россия отвергла «сделку века» США

В Москве не верят, что политический кризис в отношениях между Израилем и Палестиной можно решить только при помощи экономических мер.

Москва не будет участвовать в Семинаре по Палестине «Мир во имя процветания», который пройдет в 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме. В МИД России считают неправильным попытки США заменить реальный мирный процесс экономическими действиями и обещаниями.

«Очевидно, что после по сути провального форума в Варшаве речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать «альтернативное видение» палестино-израильского урегулирования,- говорится в внешнеполитического ведомства России.- Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических «бонусов», размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность».

Семинар в Манаме организуют Бахрейн и США, которые разработали так называемую "Сделку века". Ее суть заключается в улучшении экономического положения Палестины, привлечении в нее инвестиций и быстром росте частного сектора.

О бойкоте конференции в Манаме уже объявили и палестинцы, которые, казалось бы, должны быть заинтересована в участии в нем. Министр информации Палестинской Автономии (ПА) Набиль Абу Рудейнех назвал американо-бахрейновский семинар «бессмысленной встречей», которая будет частью «бессмысленного плана» ("Сделки века"). Как говорят в Газе, «палестинцы не променяют свои права, святыни и земли на какие-либо послабления и экономические проекты».

Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал всю планету воздержаться от поездки в Бахрейн. В заявлении также говорится, что никакие палестинские партии и организации не получили разрешения участвовать в конференции от имени палестинского народа.

Вместе с Россией семинар «Мир во имя процветания», как заявил посол КНР в Палестине Го Вэй, бойкотирует и Пекин».