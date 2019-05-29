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Россияне стали чаще покупать товары для взрослых в онлайн-магазинах

Москва, 29.05.2019

Согласно подсчётам сервиса 2ГИС, проведенным по запросу издания «Коммерсант», в последние годы россияне стали чаще покупать товары для взрослых специализированных интим-магазинах, торгующих в Сети Интернет.

Так, в период с мая 2017 года по май 2019 года объёмы продаж продукции для взрослых на Ozon увеличились более чем в 4 раза. При этом за первый квартал 2019 года рост продаж составил 2,5 раза.

На AliExpress эротические товары входят в десятку самых продаваемых – спрос на них растёт ежегодно примерно на 50%. Любопытно, что интимные «игрушки» чаще покупают в холодное время года, прежде всего в ноябре-декабре. А вот как к лету интерес пользователей к таким товарам переключается на товары для хобби и спорта. Второй всплеск интерес к интимной продукции наблюдается к так называемым гендерным праздникам, особенно к 8 марта 14 февраля.

В свою очередь эксперты «Infoline-Аналитики» подсчитали, что объём рынка товаров для взрослых в 2018 году превысил 50 млрд руб., а доля онлайн-продаж составила 35%. По словам, генерального директора агентства Михаила Бурмистрова, в течение 1,5 лет может закрыться более половины работающих сейчас реальных магазинов, которые планируют уйти в Сеть.

Между тем основатель компании-дистрибутора товаров для взрослых «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын, полагает, что на рынке интимных товаров повального закрытия магазинов нет, а все крупные игроки этой индустрии только лишь усиливают свое присутствие и находятся в постоянном поиске подходящих площадей для открытия новых точек, в основном в Интернете.

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