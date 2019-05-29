Курс доллара: рубль пошел на разворот

Внешний фон остается очень сложным для рисковых активов: отсутствие продвижения в торговых переговорах между США и Китаем инвесторы воспринимают как большой фактор риска для мировой экономики. Рубль же сейчас и так в непростых условиях лишается мощного фактора поддержки – покупок экспортерами для осуществления выплат в бюджет. Курс доллара в среду перешел к резкому росту, прибавляя 38 копеек к 13.29 мск - до 65,10 рубля, курс евро прибавил 40 копеек - 72,64.

"Сегодня проводятся последние платежи текущего месяца, и отечественная валюта уже не пользуется столь высоким спросом, как днем ранее в пик налоговых перечислений, - заявил Bloomberg аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Кроме того, доходности по американским казначейским обязательствам продолжают снижаться, что говорит о слабых аппетитах к риску в условиях, когда торговая война США против всех может выйти на новый уровень".

Между тем, внешние риски действительно нарастают. Так, отмечает Finanz, ставка 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимума с октября 2017 года, а акции и валюты развивающихся стран дешевеют в ожидании развития ситуации вокруг торговых переговоров США и КНР. Евро и бонды Италии падают на фоне обострения конфликта между этой страной и Евросоюзом.

Впрочем, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, стратегически на валютном рынке не происходит ничего: доллар США остается внутри среднесрочного диапазона 64-66 руб., а колебания «в моменте» означают, что рынок чувствителен и готов реагировать на внешние раздражители. Такжен это значит, что в секторе есть деньги, что само по себе неплохо.

Внутри валютного сектора присутствуют и Минфин и ЦБ, поэтому сильных движений тут пока быть не должно, продолжает эксперт. Что касается уклонения мировых инвесторов от рисков, то это вполне закономерный процесс, и рубль как валюта развивающейся экономики тоже включен в эти реакции. При всем при этом нельзя не отметить, что «россиянин» выглядит довольно прочным, учитывая, как сильно качает мировые рынки.

И все же налоговый период в самом деле уже завершился, а значит, рубль лишился важного фактора, игравшего важную роль в стабильности курса, напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Пожалуй, говорит он, единственной по-настоящему серьезной причиной, по которой рубль держится лучше других валют развивающихся стран, является спрос нерезидентов на ОФЗ.

Сегодня Минфин предложит инвесторам 3-летние 26209 и 15-летние 26225: несмотря на то, что покупатели заметно охладели к отечественному госдолгу в последние время, довольно высокая доходность бумаг - 7,64% и 8,15% должна будет способствовать дальнейшему притоку капитала в страну.

Из явного негатива можно назвать неопределенность на нефтяном рынке, продолжает аналитик: с начала недели стоимость сырья снизилась более чем на 3% на фоне опасений касательно торговой войны между США и КНР: участники рынка ожидают значительное снижение спроса на топливо в случае замедления глобальной экономики. Мировой спрос на нефть находится на рекордном уровне - 100 млн баррелей в сутки, однако, по мнению многих, в ближайшее время ситуация изменится в худшую сторону. Инвесторы будут крайне внимательно следить за встречей ОПЕК+ в следующем месяце, где будет обсуждаться вопрос продления сделки по сокращению объемов добычи. Еще одной причиной для снижения цен служит падение ряда валют развивающихся стран против доллара, из-за чего покупать сырье по прежним ценам было невыгодно.

Картина по российской валюте нейтральная, соглашается Геннадий николаев с Анной Бодровой: возможность для укрепления на фоне спроса на ОФЗ, все еще дорогой нефти, отсутствия санкций, остается, но в отсутствие позитивного настроя в целом по глобальным рынках расти будет попросту невозможно.