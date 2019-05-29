«Русофобия сейчас в моде»: Лавров о политическом кризисе в Австрии

Сергей Лавров – глава внешнеполитического российского ведомства – прокомментировал политический кризис в Австрии. По его словам, сейчас очень модно всё списывать на русских, поэтому Москва призывает представителей СМИ объективно освещать события, передаёт РИА Новости.

«Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем всё понятно, – подчеркнул министр иностранных дел. – Русофобия сейчас в моде, за неё можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать всё на русских по принципу, который в своё время огласила Тереза Мэй «highly likely» (с высокой вероятностью – «Эксперт»)».

При этом Лавров отметил, что все свободные СМИ на Западе, которые активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки, впоследствии почему-то стали говорить «русскоговорящая», а сейчас, когда уже прояснилось боснийское происхождение студентки, почему-то об этом вообще стараются не сообщать.

«Так что призываю всех журналистов, всегда быть объективными и писать обо всём что происходит на самом деле», – резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, накануне Александер Ван дер Беллен – федеральный президент Австрии – подписал указ об отставке правительства страны во главе с премьером Себастьяном Курцем. Произошло это на фоне громкого скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Как известно, в немецких СМИ было опубликовано видео его беседы с «российской предпринимательницей Алёной Макаровой» - «дочкой русского олигарха Макарова», которая пообещала ему помощь на выборах в парламент. В обмен на это, Штрахе предложил женщине выгодные условия для приобретения влиятельного австрийского издания.

Позже выяснилось, что роль племянницы российского олигарха сыграла боснийская студентка, свободно владеющая русским языком. Для того, чтобы сыграть эту роль, ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. При этом, по информации австрийских СМИ, за сутки студентка получала 7 тыс. евро, а общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тыс. евро. Заказчики этого политического «убийства» пока не установлены.