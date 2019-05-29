Малыш и Карлсон: зачем Зеленский позволил Саакашвили вернуться на Украину

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Украины Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. По прибытии Михаил Саакашвили заявил о полной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, но опроверг слухи о том, что президент Украины предложил ему какую-либо должность. Кроме того Михаил Саакашвили заявил, что не собирается кому-то мстить. «Кое-кто» - это Петр Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Петр Порошенко уже «сбитый летчик», но еще два врага Саакашвили еще остаются во власти. Во время антипрезидентских протестов 2018 года, организованных Михаилом Саакашвили, генпрокурор Юрий Луценко сфабриковал против Саакашвили уголовное дело. По заявлению Луценко акции протеста финансировались из России с целью захвата государственной власти на Украине, а Саакашвили предстал «агентом Кремля». Ссора Михаила Саакашвили с главой МВД Арсеном Аваковым произошла еще в 2015 году, когда на совещании у Петра Порошенко Саакашвили обвинил Авакова в коррупции. Арсен Аваков, выражая свое несогласие с предъявленными обвинениями, бросил в Саакашвили стакан и множество оскорбительных слов. В 2018 дни пребывания Саакашвили на Украине сопровождались попытками силового решения конфликта. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаясь арестовать Саакашвили и загнали его, как Карлсона, на крышу, откуда он звал на помощь.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков установили достаточно теплые отношения с основным спонсором президентской кампании Владимира Зеленского олигархом Игорем Коломойским. Для президента Украины Владимира Зеленского перед парламентскими выборами нет резона ссориться с олигархом и силовиками. Однако этот альянс опасен для нового президента – триумвират сосредоточивает в своих руках слишком много влияния. Возвращение врага этой троицы на Украину позволит Зеленскому атаковать Луценко и Авакова, а возможно и самого Коломойского, руками Саакашвили. Это позволит молодому президенту Украины обезопасить свою власть от посягательств на нее опытных и циничных помощников. Арсен Аваков еще несколько месяцев назад отрицал возможность возвращения Саакашвили на Украину, а сегодня отказался отвечать на вопрос журналистов о возвращении экс-президента Грузии.