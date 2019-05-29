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Малыш и Карлсон: зачем Зеленский позволил Саакашвили вернуться на Украину

Москва, 29.05.2019
Михаил Саакашвили вернулся на Украину прилетев авиарейсом из Нидерландов в киевский аэропорт Борисполь. Решение Зеленского вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области не стоит объяснять сугубо гуманитарными соображениями
  • Малыш и Карлсон: зачем Зеленский позволил Саакашвили вернуться на Украину

AP/TASS

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Украины Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. По прибытии Михаил Саакашвили заявил о полной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, но опроверг слухи о том, что президент Украины предложил ему какую-либо должность. Кроме того Михаил Саакашвили заявил, что не собирается кому-то мстить.

«Кое-кто» - это Петр Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Петр Порошенко уже «сбитый летчик», но еще два врага Саакашвили еще остаются во власти. Во время антипрезидентских протестов 201года, организованных Михаилом Саакашвили, генпрокурор  Юрий Луценко сфабриковал против Саакашвили уголовное дело. По заявлению Луценко акции протеста финансировались из России с целью захвата государственной власти на Украине, а Саакашвили предстал «агентом Кремля». Ссора Михаила Саакашвили с главой МВД Арсеном Аваковым произошла еще в 2015 году, когда на совещании у Петра Порошенко Саакашвили обвинил Авакова в коррупции. Арсен Аваковвыражая свое несогласие с предъявленными обвинениями, бросил в Саакашвили стакан и множество оскорбительных слов. В 2018 дни пребывания Саакашвили на Украине сопровождались попытками силового решения конфликта. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаясь арестовать Саакашвили и загнали его, как Карлсона, на крышу, откуда он звал на помощь.  

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков установили достаточно теплые отношения с основным спонсором президентской кампании Владимира Зеленского олигархом Игорем Коломойским. Для президента Украины Владимира Зеленского перед парламентскими выборами нет резона ссориться с олигархом и силовиками. Однако этот альянс опасен для нового президента – триумвират сосредоточивает в своих руках слишком много влияния. Возвращение врага этой троицы на Украину позволит Зеленскому атаковать Луценко и Авакова, а возможно и самого Коломойского, руками Саакашвили. Это позволит молодому президенту Украины обезопасить свою власть от посягательств на нее опытных и циничных помощников. Арсен Аваков еще несколько месяцев назад отрицал возможность возвращения Саакашвили на Украину, а сегодня отказался отвечать на вопрос журналистов о возвращении экс-президента Грузии. 

Еще до экстрадиции из Украины Михаил Саакашвили основал политическую партию «Движение новых сил» и партия намерена принять участие в предстоящих парламентских выборах. Саакашвили еще не дал комментария, будет ли он лично баллотироваться в Верховную раду. Закон требует от кандидата проживания на Украине в течение последних пяти лет, а Саакашвили, хотя и не по своей воле, но отсутствовал больше года. Однако даже если сам Саакашвили не сможет войти в список партии, он способен консолидировать своих сторонников и провести «Движение новых сил» в парламент. 

Экс-губернатор Одесской области после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2.

"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине... сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало", - цитирует Саакашвили РИА Новости.

Политическая жизнь на Украине сейчас бурлит, словно кипящая вода, а прибытие Саакашвили привнесет еще больше драйва, словно добавление карбида.   

  

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