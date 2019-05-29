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Названы самые востребованные профессии в России

Москва, 29.05.2019

Как показал опрос Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, самые востребованные профессии в России - продавец-кассир и повар. Опрос проводился среди 26,9 тысячи организаций, а итоги исследования публикуются в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

В ходе опроса руководители заявили о нехватке продавцов-кассиров в 980 случаях, а поваров — в 892-х. Третьим в списке самых востребованных специалистов оказались педагоги. Их руководители упоминали в 557 случаях. В 488 случаях директорам организаций не хватало юристов. Социального работника упоминали 483 раза. Основной причиной нехватки данных кадров управленцы называли текучесть кадров или расширение производства.

Ранее сервис «Авито» опубликовал собственное исследование, согласно которому продавцы и водители стали самыми востребованными кадрами в России в 2018 году.

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