В Киеве рассказали о тайнах операции по «деоккупации» Крыма

Операция по снятию «блокады» с Крыма началась 1 марта 2014 года, но из-за приказа командования была прекращена в тот же день без объяснения причин, рассказал бывший глава генштаба ВСУ Владимир Замана. Его цитирует УНИАН.

«1 марта в генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей», - рассказал Замана. Он также сообщил, что военные были погружены в самолеты, но уже при подлете к морскому побережью пилоты получили приказ разворачиваться назад.

«На этом все закончилось», – сообщает экс-глава украинского генштаба. Он добавляет, что официальных документов на данный счет не видел, а о событии знает непосредственно от участников несостоявшейся операции.

Напомним в данный момент Замана находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Он сообщает, что дело против него было заведено военным прокурором Анатолием Матиосом по инициативе экс-президента Петра Порошенко.