Вход/Регистрация Подписка

В Киеве рассказали о тайнах операции по «деоккупации» Крыма

Москва, 29.05.2019

Операция по снятию «блокады» с Крыма началась 1 марта 2014 года, но из-за приказа командования была прекращена в тот же день без объяснения причин, рассказал бывший глава генштаба ВСУ Владимир Замана. Его цитирует УНИАН.

«1 марта в генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей», - рассказал Замана. Он также сообщил, что военные были погружены в самолеты, но уже при подлете к морскому побережью пилоты получили приказ разворачиваться назад.

«На этом все закончилось», – сообщает экс-глава украинского генштаба. Он добавляет, что официальных документов на данный счет не видел, а о событии знает непосредственно от участников несостоявшейся операции.

Напомним в данный момент Замана находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Он сообщает, что дело против него было заведено военным прокурором Анатолием Матиосом по инициативе экс-президента Петра Порошенко.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17
      Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17
    2. Курс доллара: рубль готовят к стрессу
      Рубль полностью преодолел негативный тренд к завершению недели. Летом его динамика будет зависеть от нефтяной конъюнктуры и ситуации с торговым спором. Традиционно «стрессовым» для рубля станет август
    3. Гисметео, прогноз погоды на первую декаду июня: климатическое лето приходит в Россию
      Гисметео, прогноз погоды на первую декаду июня: климатическое лето приходит в Россию
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама