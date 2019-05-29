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В Крыму нашли древнейшее захоронение около тысячи солдат армии князя Долгорукова

Москва, 29.05.2019

Члены поискового отряда «Память Перекопа» нашли на территории Крыма в районе города Армянска уникальное захоронение, в котором обнаружены останки русских солдат и офицеров, идентифицированных как военнослужащих армии князя Василия Долгорукова.

По словам генерального директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, в настоящее время готовится большое экспертное заключение о характере этих находок, чтобы ни у кого не было сомнений, к какому времени они относятся, передаёт РИА Новости.

При этом Мальгин пояснил, что среди находок монеты, пуговицы, другая атрибутика, которая свидетельствуют о том, что это период 1771-1774 годов.

«Возможно, туда затесались захоронения более раннего времени, но в целом это захоронения того времени. Это достаточно большое кладбище русских солдат армии Долгорукова. Согласно подсчётам самих поисковиков, было захоронено около 800 человек», – рассказал гендиректор Центрального музея Тавриды.

По его мнению, это санитарное кладбище, так как таких боевых потерь в тот период не было. Поэтому в основном армии несли потери от различных болезней. Он также подчеркнул, что останки после соблюдения всех формальных процедур будут перезахоронены, и на том месте установят памятник или часовню.

Наша справка

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722-1782). Генерал-аншеф (1762), московский главнокомандующий (1780-1782) из рода Долгоруковых. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. командовал русской армией, завоевавшей Крым. В память об этом получил победный титул «Крымский». Выстроил будущий дом Благородного собрания в Охотном ряду и три подмосковные усадьбы Полуэктово, Губайлово и Васильевское.

В 1842 году в Симферополе был установлен Долгоруковский обелиск в память освобождения Крыма от турецких захватчиков (ул. В. Долгорукова, на площади перед храмом Александра Невского). На этом месте в 1771 году находился штаб командующего русскими войсками генерала Василия Долгорукова. Также его именем названа Долгоруковская яйла в Крымских горах.

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