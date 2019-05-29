В Минобороне рассказали, о докладе США по методам давления на Россию

В США подготовлен специальный доклад корпорацией RAND для администрации Белого дома. В документе описаны методы давления на Россию, рассказал советник министра обороны Андрей Ильницкий в эфире телеканала «Звезда».

Авторы документа советуют американскому правительству воздействовать на Россию прежде всего через Украину и Сирию, в частности, поставляя Киеву оружия, а в Сирии, поддерживая оппозиционные группировки, рассказал советник. Он также уверен, что во вторую очередь Вашингтон попытается убрать российских военных из Приднестровья. В целом США стараются «выстроить дестабилизирующую дугу от Черного моря до Прибалтики» и Белоруссии в этой схеме отводится не последняя роль, подчеркнул Ильницкий.

«Приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», — рассказал Ильницкий в эфире телеканала.

Он уверен, что Вашингтон попытается сыграть и на давних спорах между Арменией и Азербайджаном.

Помимо этого, в докладе уделяется большое внимание борьбе за образованную российскую молодежь, стимулируя ее эмиграцию.

В этой связи эксперт называет вопросом национальной безопасности борьбу «за умы».

Весь доклад пестрит идеями о разрушении российской идеологии и разжигании новых конфликтов, однако, в Вашингтоне не понимают, «насколько сильной стала сейчас Россия», резюмировал Ильницкий.