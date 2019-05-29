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Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Москва, 29.05.2019
  • Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Сергей Мальгавко/ТАСС

Новая провокация, устроенная Киевом с применением боевых кораблей, которые он может получить от США, способна привести к широкомасштабным боевым действиям, считает военный эксперт Александр Артамонов. Об этом он пишет в еженедельнике "Звезда".

В ноябре прошлого года командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Крымский мост находится под круглосуточной охраной зенитных ракетных комплексов «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», а также ЗРС С-400, которые защищают сооружение с воздуха. Основная угроза остается, уверен Артамонов, от военных кораблей.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну,- говорит эксперт.- Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России».

Строители предусмотрели возможность тарана опор сооружения. Опоры защищают «палы» из железобетона, металлического шпунта и камней. Защита надежная, «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб». За безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают также пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

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