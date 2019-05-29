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Врачи рассказали, как использовать кондиционер без вреда для здоровья

Москва, 29.05.2019

Главное правило использования кондиционера без вреда для собственного – это своевременная смена фильтров, чтобы не допустить распространения микробов, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.  Он подтвердил, что эти простые правила использования кондиционера помогут максимально застраховаться от неприятностей со здоровьем, к которым может привести неправильное использование техники, столь необходимой в жаркое время года.

«Просто необходимо вовремя менять фильтры. Иначе в них накапливается пыль и развивается вредная микрофлора», - рассказал врач. Он уточнил, что в случае распространения вирусной инфекции в помещении, риск заболеть присутствующим возрастает во много раз.

Помимо этого, если не менять старые фильтры людям придется «дышать парами плесени, которые негативно влияют на слизистую бронхов и могут даже спровоцировать бронхоспазм».

Вторым главным правилом Водовозов называет - не сидеть под прямым потоком воздуха. В случае, если человек зашел в помещение, где работает кондиционер с жары, простуда почти неизбежна. Врач советует устанавливать режим с переменным направлением потока воздуха в этом случае постоянно находится под струей холодного воздуха сводится к нулю.

«Вероятность попасть под поток холодного воздуха будет минимальной», — порекомендовал Алексей Водовозов. Напомним, ранее врачи рассказали, как избежать теплового удара в жаркое время года.

Медики советуют одеваться в просторную легкую одежду, защищать голову легкой кепкой или панамой, а также не пить очень холодные и горячие напитки, оптимальным напитком в жару является теплый зеленый чай.

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