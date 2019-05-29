Зеленский определился с первым зарубежным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский определился куда совершит свой первый официальный визит в качестве главы государства. 4-5 июня он посетит Брюссель, где у него намечены переговоры с представителями Европейского Союза и НАТО. Запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах в Украине сообщает официальный сайт украинского президента.