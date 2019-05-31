«Братский» транзит

Белорусский табак занимает до трети всех нелегально проданных в России сигарет — такие результаты показало исследование, проведенное Kantar TNS в первом квартале 2019 года. Последние годы Белоруссия стабильно находится в топе табачных контрабандистов из-за разницы в акцизах: средняя стоимость пачки сигарет в России — 105 рублей, а у соседа средняя цена — 55 рублей, в результате чего «серый» импорт превратился в сверхприбыльный бизнес.

Отсутствие границ в рамках Таможенного союза позволяет беспрепятственно ввозить в Россию сотни миллионов пачек белорусских сигарет — фактически табачные фабрики братского государства давно уже работают прежде всего на российский рынок. При этом, по данным Kantar TNS, половина незаконно продаваемых в России белорусских сигарет вообще не имеет акцизных марок, то есть изначально произведены для нелегального «экспорта».

Бизнес, который начинался с бабушек или мелкооптовых «челноков», катающихся на выходных через границу, буквально за несколько лет трансформировался в хорошо налаженную и скоординированную систему поставок нелегальных сигарет. Они занимают существенную долю даже в российских регионах, находящихся в тысячах километров от Белоруссии, а в приграничных, например в Брянской области, вообще доминируют на рынке.

От «челноков» к «авторитетным» бизнесменам

Челночная продажа нелегальных белорусских сигарет существовала всегда, однако ограничивалась мелкими магазинами и ларьками у западных границ России. Продукцию из Белоруссии завозили частные лица якобы для личного использования относительно небольшими партиями: физическое лицо не может купить товар оптом напрямую у фабрики.

При этом в Белоруссии действует система квотирования: ежегодно фабрикам устанавливают лимит продукции, которую можно продать на внутреннем рынке. Сигареты для местного потребителя в обязательном порядке маркируются акцизными марками.

По словам экспертов, квоты для внутреннего рынка всегда были сильно завышены, что позволяло мелким коммерсантам уводить часть товара на нелегальный экспорт.

Однако исследование Kantar TNS показывает, что белорусских сигарет, выпускаемых для реализации внутри страны, по-видимому, стало недостаточно, чтобы удовлетворить и местных курильщиков, и растущий спрос на дешевые сигареты в России, поэтому организаторы нелегальных табачных потоков оперативно нашли новые схемы для увеличения объема.

Дополнительным фактором стала и отмена с апреля 2012 года президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко квот на производство табачных изделий, предназначенных для поставки за рубеж. Сделано это было «в связи с его высокой значимостью для экономики табачных фабрик, положительным влиянием на стабильность курса отечественной валюты». Однако на деле это привело к тому, что в Россию хлынули крупные партии безакцизного контрабандного табака. И если сигареты с национальными акцизными марками по-прежнему можно встретить преимущественно в приграничных районах, то «экспортные» нелегальные сигареты разошлись уже по всей стране.

А Белоруссия стала ежегодно «зарабатывать» на продаже нелегальных сигарет в России сотни миллионов долларов

В частности, в октябре прошлого года сотрудники ФТС России изъяли в Подмосковье свыше 600 тыс. пачек белорусских сигарет. Стоимость партии — как минимум 33 млн рублей. По документам они предназначались для экспорта в Грузию, через Россию следовали транзитом, однако в итоге осели внутри страны.

В ноябре сотрудники таможни при схожих обстоятельствах изъяли около миллиона пачек. Официально их якобы ждали в Киргизии, по факту контрабандистов поймали, когда товар начали выгружать на один из складов в том же Подмосковье.

На каждой нелегально проданной пачке сигарет российский бюджет теряет около 60 рублей поступлений. Несложно посчитать, что только выявленные схемы могли причинить ущерб в размере 80 млн рублей. Однако то, что удается пресечь — лишь малая часть.

Транзитные игры ценой 300 млн долларов для российского бюджета

Благодаря «ложному транзиту» мелкая челночная торговля постепенно замещается оптовыми поставками. Смеха организации экспорта сигарет через территорию России выглядит всегда примерно одинаково: груз по документам следует в страны Средней Азии, для чего оформляется транзит. При этом до места назначения груз не доходит, а растворяется в России.

Стоит отметить, что по белорусским законам экспортом могут заниматься либо сами фабрики-производители, либо аккредитованные юридические лица.

Дальше нелегальные сигареты попадают в розницу по всей России. В основном они реализуются через небольшие магазины индивидуальных предпринимателей. Крупные торговые сети в подобном не участвуют: за торговлю контрабандой им бы пришлось слишком дорого заплатить. Если юридическое лицо на этом ловят, ему грозит штраф от 50 до 300 тыс. рублей. Малый бизнес уходит от ответственности: если вину на себя возьмет сам продавец как физическое лицо, штраф составит от двух до четырех тысяч рублей.

«Российские власти неоднократно обращали внимание белорусских коллег на необходимость принятия конкретных мер по пресечению серых схем, используемых для организации несанкционированных поставок различных товаров на российский рынок. Как следует из результатов исследования нелегального табачного рынка, проведенного TNS Kantar, белорусские сигареты занимают примерно треть нелегального рынка, а значит, только в этом году они будут стоить российской экономике более 300 миллионов долларов налоговых потерь. Кстати, буквально в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия даст братской республике 600 миллионов долларов на выплату ранее выданного кредита. Цифры говорят сами за себя», — считает Эдуард Воронцов, исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности.

На «ложный транзит» жалуются не только в отношении табака, но и, например, овощей, фруктов, молочной продукции. Так, в середине апреля Россельхознадзор призвал Минтранс и ФСБ принять меры по пресечению сомнительных транзитных поставок белорусской продукции в Казахстан и Киргизию через территорию России. Ведомство смутила поразительная скорость, с которой фуры якобы успевают доставить груз в Азию и вернуться в Белоруссию.

Российские власти все чаще обращают внимание белорусских коллег на очевидную системность схем нелегальных поставок товаров в нашу страну. Однако пока объемы контрабанды не уменьшаются, а количество товарных групп, поставляемых в Россию, только растет.

Общая территория — общие правила

По мнению политолога Алексея Мухина, каждая пачка нелегального табака, выгодно приобретенная конкретным потребителем, по сути, наносит ущерб всем налогоплательщикам. «Любой перевод легального бизнеса в нелегальный, а контрафакт и контрабанда — это теневые сектора торгово-экономических отношений, — наносят ущерб экономике, а значит, налогоплательщикам. Эту ситуацию можно исправить, регулируя процесс производства и доставки продукции, и строго наказывая участников процесса незаконной перевозки. Кроме того, необходимо применять высокотехнологические подходы, которые упростят процесс контроля», — считает г-н Мухин.

Один из вариантов — заставить транзитных экспортеров вносить обеспечительный платеж при пересечении границы. При этом при перевозке табака через территорию России предлагается получить подтверждение от принимающей стороны о готовности и обязанности реализовать всю продукцию на своей территории. Табачные фабрики для получения акцизов будут обязаны подтвердить имеющиеся производственные мощности, а также предоставить информацию о количестве выпущенной продукции. В случае нарушения правил сумма обеспечительного платежа автоматически поступит в российский бюджет.

В случае с табаком кардинально решить проблему поможет и выравнивание ставок акциза на табачную продукцию внутри стран ЕАЭС. Вопрос гармонизации ставок обсуждается с августа 2012 года, и в проекте соглашения по гармонизации акцизов с 2024 года предусматривается сближение акцизных ставок в пяти странах на сигареты к уровню 35 евро за 1000 штук в течение пяти лет (в России ставка уже сейчас составляет порядка 35 евро, а в Белоруссии — в четыре раза меньше). Но шансы на реальные изменения до 2024 года пока остаются зыбкими. Да и проект документа предусматривает возможность отклонения от 35 евро в большую и меньшую сторону на 20%, что на практике будет означать сохранение большого разрыва в уровне цен на сигареты в разных странах.