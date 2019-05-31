ФСБ обвинила структуру Росатома в мошенничестве

Сотрудники ФСБ РФ выявили и пресекли в Томской области коррупционную схему с участием предприятия АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОДЦ УГР), которое является структурой «Росатома»

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по версии следствия, ОДЦ УГР заключило с «Норильским никелем» контракт на ремонт одной из ТЭЦ, расположенной в Норильске.

После чего предприятие заключило ещё и договор субподряда с компанией из Екатеринбурга и выдало ей в виде аванса 6 млн руб. В реальности же субподрядчик к работам не привлекался и никакие заказы не выполнял. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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ОДЦ УГР – предприятие дивизиона заключительной стадии жизненного цикла ГК «Росатом». Занимается выводом из эксплуатации объектов использования атомной энергии, в том числе ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных отходов.