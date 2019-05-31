Генпрокуратура начала новое расследование против Ходорковского

Генеральная прокуратура России уже несколько лет ведёт новое расследование в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу. Как отмечается в вышедшем на телеканале НТВ документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского», выяснились новые сенсационные обстоятельства.

Авторы фильма заявляют, что по версии следователей, «на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы». Таким образом, как отмечают создатели фильма-расследования «почти всё, чем сейчас владеет Ходорковский и бывшие его партнёры, нажито преступным путём.

При этом подчёркивается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 млрд долл., которые были украдены у миноритарных акционеров. Ссылаясь на советника генпрокурора РФ Салавата Каримова, утверждается, что в настоящее время «значительная часть дивидендов находится в Голландии».

Наша справка

Михаил Борисович Ходорковский родился 26 июня 1963 года в Москве. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 15 млрд долл. В 2005 году был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях. Компания «ЮКОС» подверглась процедуре банкротства. В 2010-2011 годах был приговорён по новым обстоятельствам; с учётом последующих обжалований общий срок, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, проведя в заключении более 10 лет и не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 19 декабря 2013 года Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский, согласно его прошению, в ближайшее время будет помилован. На следующее утро, 20 декабря, Путин подписал указ о помиловании, освободив его от отбывания наказания. В тот же день Ходорковского вывезли из колонии в Карелии в аэропорт Петербурга, а дальше самолётом немецкой авиакомпании в Берлин.

После освобождения олигарх поселился с семьёй в Швейцарии, где получил вид на жительство. В Женеве на имя Ходорковского зарегистрировано несколько компаний. Журнал Forbes оценивает его состояние в 600 млн долл. 7 декабря 2015 года стало известно, что СК РФ Ходорковскому заочно предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, совершённом в 1998 году. Ходорковский объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск, однако их запрос Интерпол отклонил.