Гисметео, прогноз погоды на первую неделю июня: Москва немного отдохнёт от жары

На предстоящей неделе после аномального зноя, который несколько дней наблюдался в Москве, летняя жара на время отступит, позволив москвичам и жителям российской столицы немного отдохнуть от неё. При этом специалисты Гисметео, которые озвучили свой новый прогноз на первые 7 дней календарного лета, утверждают, что похолодание будет незначительным и совсем непродолжительным.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 7 дней.

3 июня пределы региона покинет влажный атмосферный фронт, с его уходом в Москве и Подмосковье временно прекратятся осадки, однако температурный фон сохраниться на вполне комфортных показателях – в понедельник ожидается плюс 20-22, переменная облачность. В ночные часы станет ещё свежее – метеорологи обещают 10-12, слабый западный ветер. А вот атмосферное давление сделает небольшой скачок, повысившись до 754-755 мм ртутного столба.

В вторник, 4 июня в российскую столицу вторгнется очередной антициклон, который разгонит облака, а яркое солнце разогреет температуру воздуха до плюс 26-28 в Москве и до 25-27 в Подмосковье. Жарко будет даже ночью. Специалисты Гисметео прогнозируют после полуночи 20-22 выше нуля и почти полное безветрие. При этом атмосферное давление останется на высоких показателях – 755 мм ртутного столба.

В среду, 5 июня температурные качели вернут в столичный регион дожди и небольшое похолодание до плюс 23-25 днём и 17-19 ночью. Способствовать этому будут западные фронтальные воздушные массы. Влажность воздуха повысится, а атмосферное давление придёт в норму (749-750 мм ртутного столба).

В четверг, 6 июня – в Москве вновь станет очень жарко – регион окажется под влиянием нового антициклона, который уже подбирается к нам с Атлантики. Благодаря ему столбики термометров поползут вверх – до плюс 30 в дневные часы. И даже кратковременные осадки, прогнозируемые метеорологами, не спасут от ужасной духоты, в том числе и поле полуночи.

В пятницу, 7 июня характер погоды не поменяется. По-прежнему, будет очень жарко - плюс 28-29, местами возможны кратковременные дожди. Вновь повысится атмосферное давление – до 753 мм ртутного столба.

Закончится первая неделя первого летнего месяца дождями, грозами и… жарой. Столкновение тёплых и холодных воздушных масс спровоцирует над столицей образование грозового фронта. В некоторых районах Москвы и Подмосковья возможет град и усиление ветра до 16-18 метров в секунду. При этом температурные показатели сильно не изменятся. В субботу, 8 июня ожидается 26-28 днём, 15-18 ночью. В воскресенье, в светлое время суток будет 27-29, после полуночи – 16-21.