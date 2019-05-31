«Истории из истории» Монолог Александра Кибовского «Рядом с Пушкиным»

На это раз речь пойдет об иконографии тех, кто окружал гения – о его детях, о членах семьи Гончаровых, о друзьях и знакомых. Более полутра веков отечественная пушкинистика бережно собирала многочисленные реликвии. Но по мере того, как отдалялся роковой 1837 год, начинали забываться милые образы, путались фамильные портреты и, наоборот, в их число вплетались изображения посторонних лиц. В результате возникли путаницы и недоразумения.

На встрече вы узнаете, как портрет брата Натали Николая Гончарова превратился в массовом сознании в изображение Жоржа Дантеса. А портрет самого Николая стал считаться изображением его младшего брата Сергея. Как под именем сына поэта Александра Александровича Пушкина долгое время в музее висел портрет внука генералиссимуса Суворова. А за портрет младшего сына Григория выдавали изображение неизвестного пажа. Автор расскажет о том, как после 20-летних поисков выяснилось, что на портрете в Эрмитаже запечатлен майор Михаил Дубельт, который стал мужем младшей дочки поэта Наташи, согласившейся на этот брак назло влюбленному в нее графу Орлову и вопреки желанию своей семьи. И еще многое, многое другое, что удалось узнать Александру Кибовскому за 27 лет изучения русской иконографии.

В встрече также примет участие заслуженный работник культуры Евгений Анатольевич Богатырев, который уже 30 лет возглавляет Государственный музей А.С. Пушкина.