Камчатка превратится в неприступную крепость

После развала СССР оборона Камчатки была разрушена, практически «до нуля», в настоящее время путем колоссальных усилий приходится восстанавливать утраченные позиции, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минобороны РФ.

В этих целях ведомство отдало приказ разместить на полуострове специальные радиолокаторы, разведывательные системы для слежения за морскими целями. Также существенно будет усилена береговая охрана при помощи ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Ведомство уточняет, что все системы мобильны и могут быть легко развернуты в любом нужном месте полуострова для контроля за тем или иным сектором.

Сверхсовременные радары позволяют обнаруживать даже лодки, что превращает Камчатку в неприступную крепость для диверсионных групп вероятного противника. Минобороны пока держит в секрете тактико-технические характеристики и название оборудования.

Достоверно известно, что на Камчатке развернута система РЭБ «Мурманск-БН», которая работает на коротких волнах и способна глушить любые комплексы связи в радиусе от 5 до 8тыс. км для управления кораблями, субмаринами и самолетами.

Как подчеркнул в беседе с изданием бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский, на Камчатке расположено много объектов, которые требуют «прикрытия: например, база атомных подводных лодок в Вилючинске».