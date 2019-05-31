Немецкие гособлигации: такого не было 700 лет

Доходность немецких гособлигаций в пятницу достигла рекордно низкого уровня на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести тарифы на мексиканские товары. Очередная тарифная угроза Вашингтона усилила на рынках опасения мировой рецессии.

Доходность немецких бондов упала ниже предыдущего минимума, установленного три года назад, после решения Британии покинуть Европейских Союз.

Несмотря на то, что немецкие активы признаны одними из самых безопасных в мире, доходность 10-летних облигаций Германии упала более чем на 3 базисных пункта до -0,213%.

Известный экономический обозреватель The Telegraph Амброз Эванс-Причард в статье "Немецкие облигации достигли 700-летних минимумов на фоне преследующей еврозону дефляции" отмечает очень тревожный факт.

"Тщательно отслеживаемый показатель инфляционных ожиданий — 5/5-летние свопы — рухнули в этом году, сигнализируя о том, что Европейский центральный банк теряет контроль, что приводит к погружению в дефляционное болото", - пишет он.

Напомним, как отмечал Эксперт Online, впервые ставка по немецким гособлигациям опустилась ниже 0 в июне 2016 года.

Отрицательные ставки по ценным бумагам означают, что их владельцы потеряют деньги, если дождутся срока их погашения. Отрицательные ставки выгодны для правительств и формально невыгодны для инвесторов. Однако и на них несмотря на риски понести убытки можно неплохо заработать.

Для того, чтобы заработать на отрицательных ставках, необходимо перевести выплату процентов из будущего в настоящее, объясняют инвесторы.