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Основные правила выбора рекламного агентства

Москва, 31.05.2019
От того, насколько правильно выбрано рекламное агентство, зависит успешность всей маркетинговой кампании. Поэтому при решении данной задачи необходимо проявлять максимальную ответственность.
#PressRelease

Нужно использовать такой же подход, что и при найме штатного сотрудника. Заказчик и исполнитель должны взаимодействовать как единое целое. Лишь в этом случае можно достичь взаимопонимания и желаемого результата.

Для правильного подбора рекламного партнера, такого как https://1btl.ru,  надо ясно понимать, какая цель при этом преследуется. От этого зависят функции, которые будут переданы рекламному агентству, а также критерии оценки его работы. Нужно составить перечень услуг, которые будут заказываться у исполнителя.

На основании подготовленного списка услуг можно начинать поиск. Для этого можно воспользоваться личными связями и знакомствами, просмотреть объявления в прессе, прибегнуть к возможностям интернета. Предпочтение нужно отдавать проверенным фирмам, оказывавшим рекламные услуги друзьям или знакомым заказчика.

После нахождения нескольких кандидатур нужно установить личные контакты. Для этого желательно нанести визит в офис рекламного агентства и оценить его оформление, рабочую обстановку, а также профессионализм персонала. При отсутствии такой возможности можно позвонить во все выбранные рекламные агентства и договориться с их специалистами о встрече в офисе заказчика.

Затем нужно предложить всем кандидатам подготовить краткое предложение о сотрудничестве, в котором они представят свое видение того, как можно решить сформулированные заказчиком задачи. Следует обратить повышенное внимание на те предложения, в которых задачи решаются нестандартным способом.

Далее нужно постараться собрать максимум сведений о выбранном рекламном агентстве и изучить результаты работы специалистов, услугами которых предстоит пользоваться. Они должны иметь совершенно четкое представление о том, какие цели преследует заказчик, и какой результат он желает получить.

После этого нужно сделать небольшой пробный заказ, позволяющий выполнить более точную оценку уровня предоставляемых рекламным агентством услуг. При этом надо обратить внимание на скорость выполнения заказа и на результативность продвижения рекламируемого товара или услуги.

При принятии окончательного решения следует довериться своей интуиции. При возникновении каких-то сомнений надо попросить заменить специалиста или воспользоваться услугами другого рекламного агентства.

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