На Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович была в экстренном порядке отозвана в США за несколько месяце до окончания своей каденции. Назначенная на должность посла еще президентом США Бараком Обамой Мари Йованович оказалась в эпицентре громкого скандала. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в препятствовании расследованию в отношении лиц, причастных к «сливу компромата» на экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта.

Таким образом Мари Йованович предстала участником заговора против президента США Дональда Трампа. Из-за отзыва Мари Йованович США не имели посла на Украине во время передачи власти от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.