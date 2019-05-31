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«Пустят на металлолом»: в Раде предсказали судьбу украинской ГТС

Москва, 31.05.2019

Если Киев не продлит соглашение о транзите российского газа, то после завершения действия договора о транзите с 2020 года, украинская ГТС  превратится в «металлолом», поделился мнением депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина». Парламентарий напомнил также, что договор еще не подписан, а без этого документа «Украина не существует».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом, поскольку не подписан ключевой договор с Россией», —сказал Рабинович.

Он также сомневается, что ситуацию спасет намерение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева закачать дополнительный газ в хранилища. Руководитель попросил из бюджета на эти цели миллиарда долларов. Рабинович уверен, что это дополнительная нагрузка на рядовых украинских налогоплательщиков.

Ранее Андрей Коболев заявил, что даже если «Северный поток — 2» не будет достроен в срок, Россия найдет способы доставки газа в Европу без украинского транзита.

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