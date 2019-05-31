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Россия создала уникальный лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника

Москва, 31.05.2019

В России разработали уникальный лазерный радар (лидар), который можно будет использовать для дистанционного обнаружения углеводородных газов (УВГ) с борта беспилотника.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха, прототип первого поколения лидара для установки на вертолёте Ми-8 прошёл весь цикл испытаний на газопроводе Уренгой-Новопсков. В настоящее время продолжается работа по модернизации системы для его установки на беспилотник. При этом отмечается, что команда, разработавшая лидар, стала одним из победителей корпоративной программы «Вектор», поддерживаемой Ростехом.

Также в ТОП-5 программы вошли специалисты, спроектировавшие установку химического травления для микроэлектромеханических систем. Её планируется использовать для производства полупроводниковых датчиков газа с улучшенными характеристика.

Жюри программы «Вектор» поддержало и проект создания лидара для машинного зрения на основе микроэлектромеханического зеркала. По мнению его создателей, это уникальное устройство позволит беспилотникам более чётко «видеть» окружающую обстановку. В число победителей «Вектора» также вошли команды, разработавшие технологию производства тонкоплёночных постоянных магнитов для СВЧ-электроники и проект «Автоматизированный 3D-контроль», позволяющий в автоматическом режиме вести контроль геометрии объектов сложной формы.

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