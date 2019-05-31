Турция сделала заявление по С-400

Так же, как все остальные, провалилась и последняя попытка американцев запугать Анкару и заставить ее отказаться от российских ракет. Вскоре после сообщения о том, что в Турцию уже собираются российские специалисты для установки и развертывания зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», временно исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что покупка ракет у России будет иметь «катастрофические последствия» для НАТО.

«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35,- заявила Кэтрин Уилбаргер.- Это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса».

На слова замминистра обороны США немедленно отреагировало внешнеполитическое ведомство Турции. Как заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, российские ракеты будут поставлены в срок, т.е. в июле текущего года.

«Появившаяся в последние дни в некоторых средствах массовой информации информация о том, что Турция якобы прорабатывает возможность задержки поставок С-400 в соответствии с просьбой США, не соответствуют действительности»,- говорится в заявлении Аксоя.

Турецкий дипломат также добавил, что предложение турецкой стороны о создании совместной рабочей группы по оценке последствий покупки российских ракет, не раз отвергавшееся Вашингтоном, все еще остается в силе.