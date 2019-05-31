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Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам

Москва, 31.05.2019
  • Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким. 

«Граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев» - заявил Зеленский.  

Эти правоохранительные органы были созданы при активном участии США – по мнению американцев старые правоохранительные органы не способны были бороться с разворовыванием американской финансовой помощи. Однако НАБУ и САП не смогли изменить ситуацию, поскольку все крупные хищения были связаны с окружение Петра Порошенко.

Несколько лет руководители НАБУ и САП пребывали в личном конфликте, сваливая друг на друга вину за отсутствие результатов в работе. Дедлайн поставленный Зеленским означает, что Сытник и Холодницкий получили шанс искупить вину. Если в течение трех месяцев эти ведомства не преуспеют в расследовании коррупционных действий старой власти, то руководители НАБУ и САП могут не отделаться увольнением, а сами попасть под расследование, выясняющее почему  несколько лет эти ведомства закрывали глаза на преступления. Для Зеленского успешная борьба с коррупцией поможет поднять рейтинг его партии перед парламентскими выборами и нанести сокрушительный удар по политическим противникам.  

  

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