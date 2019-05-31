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Зеленский зачищает силовые органы

Москва, 31.05.2019
  • Зеленский зачищает силовые органы

Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволили с должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Это кадровое решение укладывается в стратегию Зеленского по очистке руководства силовых структур от кадров расставленных прежним президентом. Еще во время инаугурационной речи Зеленский потребовал отставки глав СБУ, Министерства обороны и Генеральной прокуратуры – все эти кадровые назначения, согласно Конституции Украины, являются прерогативой президента.

Однако для их отставки и назначение новых руководителей требуется согласие парламента, с которым у Зеленского сложились крайне напряженные отношения. Однако украинский президент постепенно берет под контроль силовиков без участия депутатов Верховной рады.

Так, Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ своего друга детства, бывшего юриста «95 квартала» и бывшего лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова. Под давлением нового президента глава СБУ ушел в отпуск и Баканов превратился в руководителя СБУ со статусом «исполняющий обязанности». 

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