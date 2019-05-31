СМИ сообщают о завершении дружбы между Киевом и Прибалтикой

Прибалтийские государства больше не являются главными лоббистами Киева в Евросоюзе, сообщает RuBaltic.ru. СМИ прогнозирует завершение «великой дружбы» Украины с Прибалтикой. Свои доводы журналисты строят на смене руководства на Украине, в Латвии и Литве.

В частности в лице ушедшей с поста президента Литвы Дали Грибаускайте Киев потерял «главного адвоката» в ЕС, пишет портал. Политик славилась своей антироссийской риторикой и особое значение придавала в этой связи отношениям с Украиной.

Новый президент Литвы Науседа уже высказывался за изменение риторики в отношении Москвы. В этой связи политологи склонны думать, что роль главного лоббиста Литвы в ЕС перейдет к евродепутату, экс-премьеру Литвы Андрюсу Кубилюсу. Хотя политику и не удалось занять пост генсека Совета Европы, а также многие его украинские проекты потерпели поражение, его не стоит списывать со счетов, пишет СМИ.

Помимо этого новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен взять курс «диджитализацию страны», позаимствовав опыт у Эстонии. По мнению аналитиков, возможно это станет только после смены основного состава в МИД, где продолжают «работать ставленники Порошенко».