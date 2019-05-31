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Рынки готовятся к снижению ставки ЦБ

Москва, 31.05.2019
#Политика Центробанка
  • Рынки готовятся к снижению ставки ЦБ

Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Совет директоров Банка России примет решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания 14 июня, заявила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Причиной этого является слабый ВВП по итогам первых трех месяцев 2019 года. Именно он, пишет ProFinance со ссылкой на заявление эксперта, является главным аргументом в пользу более низких ставок.

Так, в первом квартале ВВП России вырос всего на 0,5% в годовом сопоставлении, а объем розничной торговли в апреле оказался слабым (+1,2% г/г). «Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за первый квартал 2019 года, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0–1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня», — отметила Наталья Орлова.

Совершив такой шаг в июне, Банк России затем может взять паузу, отмечает эксперт. Есть реальный риск того, что в России может подорожать бензин, что ухудшит инфляционную ситуацию. Слишком быстрый рост потребительского кредитования также препятствуют дальнейшему сокращению ключевой ставки.

В сложившейся кризисной ситуации, принимая во внимание низкие темпы роста ВВП, российской экономике необходимо стимулирование, соглашается руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. В текущем году ЦБ РФ вел свою политику достаточно жестко и осторожно, придерживаясь консервативного подхода к регулированию, направленного, в первую очередь, на сохранение ценовой стабильности.

Однако устойчивое снижение краткосрочных инфляционных рисков все же должно оказать своё позитивное влияние и позволит снизить ключевую ставку. Что, в свою очередь, должно подтолкнуть потребителей на увеличение активности, которая на сегодняшний день по-прежнему остается на довольно низком уровне. Снижение ключевой ставки при этом, уверена аналитик, не должно оказать заметного влияния на курс рубля, так как негативные эффекту от снижения ставки были заблаговременно приняты во внимание рынком.

ЦБ стал с некоторого времени давать рынку достаточно четкие ориентиры относительно своей будущей кредитно-денежной политики, и следовать этим ориентирам, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. А поскольку на апрельском заседании было сказано, что банк «допускает возможность снижения ключевой ставки во втором—третьем квартале 2019 года» и эти намерения недавно подтвердила сама глава регулятора Эльвира Набиуллина, а инфляция более-менее подчиняется регулятору, то снижение ставки могло бы быть уместно, можно попытаться таким образом стимулировать рост экономики, которая несколько задавлена налоговой и силовой нагрузкой на бизнес.

Тем более что существует ненулевая вероятность того, что и ФРС прибегнет к снижению резервной ставки, а значит, снижение ключевой ставки могло бы защитить рубль от укрепления, а экспортеров от падения продаж, продолжает аналитик. Слабый рубль выгоднее для бюджета, чем сильный, и, поскольку операции кэрри-трейд могут вновь активизироваться, регуляторы предпочитают не давать кэрри-трейдерам повода. ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5.1%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4% в первой половине 2020 года.

С другой стороны, нужно не забывать о таком традиционном российском тренде, как резкий рост цен на бензин с началом летнего сезона, считает Алексей Антонов. Поскольку монополия на этом рынке сохраняется, приток автомобилистов на дороги весной тоже, то подъем цен на топливо на 7-8% практически неизбежен, а следом за подорожанием топлива пропорционально подорожает потребительская корзина.   

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