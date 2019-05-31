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Учёные назвали продукт, помогающий снизить риск инфаркта

Москва, 31.05.2019

Ученые из Великобритании и США опытным путём установили, что ежедневное употребление 150 грамм черники снижает на 15 % риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркта.

Для исследований специалисты привлекли 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, с лишним весом и метаболическими синдромами. Одной части участникам исследования предлагалось съедать по 150 грамм черники ежедневно, другие съедали – чуть меньше, еще одна группа употребляла плацебо, похожее по цвету и вкусовым качеством на ягоду.

В итоге, исследователи выяснили, что среди тех, кто съедал 15 грамм существенно улучшилось кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12-15 процентов. У тех, кто употреблял чернику в меньших дозах, а также в группе с плацебо никакого влияние на их здоровье не произошло, передаёт EurekAlert.

Ранее сообщалось, что по данным медиков, люди, которые регулярно употребляют чернику, реже болеют сахарным диабетом второго типа и не страдают от ожирения.

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