Учёные назвали продукт, помогающий снизить риск инфаркта

Ученые из Великобритании и США опытным путём установили, что ежедневное употребление 150 грамм черники снижает на 15 % риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркта.

Для исследований специалисты привлекли 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, с лишним весом и метаболическими синдромами. Одной части участникам исследования предлагалось съедать по 150 грамм черники ежедневно, другие съедали – чуть меньше, еще одна группа употребляла плацебо, похожее по цвету и вкусовым качеством на ягоду.

В итоге, исследователи выяснили, что среди тех, кто съедал 15 грамм существенно улучшилось кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12-15 процентов. У тех, кто употреблял чернику в меньших дозах, а также в группе с плацебо никакого влияние на их здоровье не произошло, передаёт EurekAlert.

Ранее сообщалось, что по данным медиков, люди, которые регулярно употребляют чернику, реже болеют сахарным диабетом второго типа и не страдают от ожирения.