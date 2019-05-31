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В Совфеде рассказали, при каких условиях Москва не будет тормозить отношения с Киевом

Москва, 31.05.2019

Константин Косачев – председатель комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ – заявил, что наша страна не будет искусственно тормозить нормализацию российско-украинских отношений.

По его словам, для этого новые украинские власти должны выполнять простое, но очень важное условие – обеспечивать правами и свободами всех граждан своей страны независимо от их национальности, языковой принадлежности и вероисповедания, передаёт РИА Новости.

«Поверьте, никакого искусственного торможения нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны нет и не будет при том понимании, что на Украине в полном объёме будут обеспечиваться права и интересы всех без исключения граждан, в том числе русскоязычных», – резюмировал сенатор.

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