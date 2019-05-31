Военный корабль США вошел в Балтийское море

Как сообщает мониторинговый ресурс Marine Traffic, 31 мая командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Уточняется, что корабль намерен принять участие в военно-морских учениях НАТО. Маневры под названием Baltops пройдут с 9 по 21 июня в районе береговых линий Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

Всего в учениях будет задействовано 18 стран-членов и партнеров альянса, которые в общей сложности пришлют для маневров 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

Как сообщает ресурс, в ходе учений будут отрабатываться десантные операции, а также планируется проведение учебных захватов и уничтожение надводных и подводных сил потенциального противника.

Москва неоднократно высказывала свое недовольство из-за проведения подобных учений НАТО вблизи своих границ. В России уверены, что так называемые учения, направленные на «сдерживание российской агрессии», являются прямым наращивание контингента альянса в непосредственной близости у западных границ России.