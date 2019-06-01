Что брать с собой, путешествуя на автобусе

Чтобы все получилось, нужно продумать путешествие заранее и озаботиться покупкой билетов, особенно на дальние рейсы, такие как Краснодар Киев https://viabona.com.ua/buses/krasnodar-kiev/. Что брать с собой?

Деньги и документы

Самые важные в любом путешествии – деньги и документы. Деньги стоит распихать по разным сумкам, в укромные места. Наличку берут с собой обязательно, не только банковские карты. Документы лучше вообще держать при себе. Для того, чтобы документы и деньги всегда были при себе, берут и кладут это все в небольшую сумочку. Документы – это не только паспорт, но и страховки, билеты, водительские права, распечатка брони на гостиницу или отель.

Надувная подушка

Этот предмет очень любят те люди, которые много путешествуют автомобильным транспортом. Она недорого стоит и много места не займет, но помогает разгрузить шею.

Кофта и плед

Даже отправляясь в теплые страны, никто не застрахован от перемены погоды. В автобусе может быть холодно от кондиционера, потому стоит с собой взять плед и кофту. Кофта с капюшоном защитить еще и от незначительных осадков, ветра.

Еда

Автобус обычно останавливается возле кафе или других местах, где можно пообедать, но стоит уточнять этот момент. С собой обязательно берут еду – печенье, яблоки, другие фрукты, напитки. Если нужна более основательная пища, то подойдет мясная и сырная нарезка в вакуумной упаковке, отваренный картофель в мундирах, яйца вкрутую в скорлупе. Нередко помогают в путешествиях каши, вермишели, супы быстрого приготовления.

Влажные салфетки

Они никогда не помешают, ведь нужно будет ни один раз очищать, дезинфицировать руки.

Внешний аккумулятор

Для того, чтобы ноутбук, планшет и телефон всегда были в рабочем состоянии, берут с собой и внешний аккумулятор. Не в каждом автобусе предусматриваются зарядки, а может, они нерабочие.

Дорожные наборы

В супермаркетах продаются специальные дорожные наборы – небольшая зубная паста, крем для бритья, щетка, шампунь и прочее. Автобус будет останавливаться на цивилизованных остановках, где можно будет привести себя в порядок. Если не хочется покупать специальный дорожный набор, то нужно просто найти маленькие флаконы и залить туда всех средств понемногу.

Аптечка

В аптечке должны присутствовать средства против температуры, тошноты и рвоты, обезболивающие препараты и от диареи. Стоит взять с собой пластырь, вату, бинт, спирт (или настойку на основе него, например, календулы). От ран и ожогов поможет Пантенол.

К путешествию на автобусе готовятся заранее, а не в тот же день. Лучше всего составить списки, и собираться уже по ним, чтобы не упустить ничего важного.