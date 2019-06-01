Как составить успешное резюме

Если уж составлять резюме, то нужно подойти к этому скрупулезно и уделить ему достаточно времени, предварительно скачав бланк резюме https://uvolsya.ru/raznoe/skachat-blank-rezyume-dlya-ustrojstva-na-rabotu/.

Фото и контактные данные

Фотографию обязательно стоит разместить, но удачную. Одеться для фото стоит в деловую одежду. Все равно придется идти на собеседование, и там увидят внешний вид, но фото дает большую заинтересованность в резюме. Будет больше шансов, что резюме не пролистают и не выбросят.

Стоит указать и свои контактные данные – номер телефона, электронной почты, это располагает к доверию. Хорошо, если адрес почты будет деловым, а не смешным или креативным, часто берут просто свою фамилию. Адрес не обязательно оказывать полностью, достаточно города и района.

Стоит ли указывать заработную плату

В одной из граф резюме предусматривается указание желаемой заработной платы. Ее можно указать, если не хочется лишнее время тратить на низкооплачиваемые предложения. Указывают обычно заработную плату на 10–20% выше, чем желаемую. Ориентируются на оплату труда в этой отрасли по профессии и городу.

Род деятельности, занимаемые должности

В этом разделе нужно указать все места работы и занимаемые должности, иногда перечисляются и обязанности, чем занималось предприятие. Особенно тщательно нужно описать последнее место работы, ведь именно ему будут уделять больше всего внимания. Не стоит завышать свои успехи, нужно писать только правду, но и прибедняться нежелательно.

Образование

Если есть высшее образование и человек претендует на должность в банке или другом офисе, то работодателю не обязательно знать о курсах массажа. Информация об учебном заведении и полученной специальности должна быть правдивой, ведь диплом все равно проверят в отделе кадров.

Навыки

Здесь соискатель указывает свои навыки – кто-то владеет особенными компьютерными программами, а кому-то удалось выучить несколько языков. Полезные навыки станут плюсом, если их уместно применить на данной должности.

Ключи

Для резюме, как и любого текста в интернете, важны ключи. Стоит подбирать самые популярные ключи из профессиональной деятельности. Для бухгалтера это – накладные, ведение учета, банковские операции, а для аудитора – оффшоры и прочие.

Сопроводительное письмо

Если резюме отправляется по электронной почте, то нужно дополнить его сопроводительным письмом. Здесь пишут приветствие, а также, что именно знают о компании, и почему заинтересовала эта должность.

Перед отправкой резюме стоит несколько раз все перепроверить, ведь ошибки и опечатки вряд ли из кому-то понравятся.