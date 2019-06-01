Как выбрать плед для дома

Сегодня пушистые пледы представлены в широчайшем ассортименте в магазинах, но чаще их покупают именно в сети. Здесь выбор шире и цены более демократичные. По каким же критериям выбирают плед?
Предназначение
Пледы могут быть домашними, дорожными или предназначаться для пикников.
Материал изготовления
Основные характеристики пледа зависят от материала изготовления. Плед делают из натуральных и искусственных материалов, или же комбинированных.
Натуральные материалы – это хлопок, шелк, кожа, мех, бамбук. Такие пледы экологичны, они дышат, не электризуются. Недостатки в том, что мех, шерсть могут вызывать аллергию. За пледами из натуральных материалов сложнее ухаживать (мех вообще нельзя стирать, а пятна на хлопке трудно удалить), и стоят они дороже.
Синтетика – это акрил, флис, полиэстер. Смотрятся такие пледы эффектно, за ними проще ухаживать (легко все отстирывается), стоят дешевле. Синтетические быстро сохнут и портятся вредителями, типа моли. Пледы из искусственного меха сильно электризуются.
Комбинированные пледы сочетают в себе преимущества синтетических и натуральных материалов, смотря из чего они были сделаны.
Цвета и текстуры
Если плед выбирается для дома, то они должен гармонично сочетаться с общей цветовой гаммой, лучше, если он будет на несколько тонов светлее всего остального. Темный плед, наоборот – не лучшее решение.
Особенно тщательно подбираются пледы ярких, пестрых расцветок. Они перегружают интерьер и часто неуместны дома, но подходят для путешествий или пикников.
Если в комнате преобладают гладкие текстуры, то и плед должен быть таким же. Когда в комнате много пушистого, то и плед подойдет мохнатый.
Не стоит забывать о правильном выборе размера пледа, производителе, стоимости доставки.