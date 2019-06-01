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Как выбрать плед для дома

Москва, 01.06.2019
Плед – как его только не используют, и в дороге, на пикнике, и дома, укутываясь прохладными вечерами, расстилают у камина. В Шотландии он когда-то использовался, как элемент одежды.
#PressRelease

Сегодня пушистые пледы представлены в широчайшем ассортименте в магазинах, но чаще их покупают именно в сети. Здесь выбор шире и цены более демократичные. По каким же критериям выбирают плед?

Предназначение

Пледы могут быть домашними, дорожными или предназначаться для пикников.

  • В домашние пледы укутываются или стелют их на кресле, кровати для большего комфорта и уюта. Они зачастую небольшие, мягкие.
  • Для дорожного пледа важно то, чтобы он компактно складывался, стирался и быстро сох, был сделан из долговечных материалов, которые также приятны и по тактильным ощущениям.
  • Пледы для пикника отличаются высокой плотностью, прочностью, на них обычно сидят во время отдыха на природе.
  • Подбирая плед для детей, больше всего внимания обращают на экологическую безопасность и мягкость материала. Нередко для детей применяются вязаные пледы.

Материал изготовления

Основные характеристики пледа зависят от материала изготовления. Плед делают из натуральных и искусственных материалов, или же комбинированных.

Натуральные материалы – это хлопок, шелк, кожа, мех, бамбук. Такие пледы экологичны, они дышат, не электризуются. Недостатки в том, что мех, шерсть могут вызывать аллергию. За пледами из натуральных материалов сложнее ухаживать (мех вообще нельзя стирать, а пятна на хлопке трудно удалить), и стоят они дороже.

Синтетика – это акрил, флис, полиэстер. Смотрятся такие пледы эффектно, за ними проще ухаживать (легко все отстирывается), стоят дешевле. Синтетические быстро сохнут и портятся вредителями, типа моли. Пледы из искусственного меха сильно электризуются.

Комбинированные пледы сочетают в себе преимущества синтетических и натуральных материалов, смотря из чего они были сделаны.

Цвета и текстуры

Если плед выбирается для дома, то они должен гармонично сочетаться с общей цветовой гаммой, лучше, если он будет на несколько тонов светлее всего остального. Темный плед, наоборот – не лучшее решение.

Особенно тщательно подбираются пледы ярких, пестрых расцветок. Они перегружают интерьер и часто неуместны дома, но подходят для путешествий или пикников.

Если в комнате преобладают гладкие текстуры, то и плед должен быть таким же. Когда в комнате много пушистого, то и плед подойдет мохнатый.

Не стоит забывать о правильном выборе размера пледа, производителе, стоимости доставки. 

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