Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали прогноз на ближайшие месяцы

Курс доллара в пятницу подорожал на 26 копеек - до 65,43 рубля, курс евро вырос на 48 копеек - до 73,03 рубля.

По оценкам экспертов Сбербанка, дальнейшее обострение торгового конфликта между США и Китаем, а также появление новых сигналов о замедлении мировой экономики окажет давление на валюты развивающихся стран, сообщает profinance.ru. Курс рубля, вероятно, также снизится, однако продажа валюты экспортерами позволит ему выглядеть лучше аналогов. В любом случае курс доллара к рублю в ближайшие месяцы вряд ли поднимется выше 66-67, прогнозируют в Сбербанке.

Вместе с тем, с мая по август российские компании выплатят рекордный объем дивидендов в 2 трлн рублей, что примерно на 600 млрд рублей больше, чем годом ранее. Основную долю выплат осуществят экспортеры. Этот фактор будет оказывать некоторую поддержку российской валюте.

«К концу периода экспортерам предстоит выплатить в виде дивидендов $20 млрд, и мы ожидаем, что они профинансируют около 70% этой суммы ($14 млрд) за счет продаж иностранной валюты», - пишут аналитики Сбербанка.