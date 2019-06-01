У Зеленского подтвердили приглашение Трампа, но упустили пикантную подробность

Ранее влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Однако приглашение оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России.

Напомним, встреча российского и американского лидеров запланирована на 28–29 июня во время проведения саммита «Большой двадцатки», который пройдет в японской Осаке. Таким образом, Дональд Трамп хочет сначала выслушать позицию Владимира Путина по украинскому вопросу, прежде чем что-то гарантировать Владимиру Зеленскому.

Эту пикантную подробность полученного приглашения пресс-служба президента Украины никак не прокомментировала.

Первый зарубежный визит в качестве президента Украины Зеленский совершит в Брюссель. Также глава украинского государства по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию.