Ким разбушевался? Что стоит за сообщениями о казнях в Северной Корее

Сенсационные новости приходят из Северной Кореи. Якобы "злобный диктатор" Ким Чен Ын снова разбушевался и казнил нашкодивших подчиненных.

По данным южнокорейской газеты Чосун Ильбо, жизни лишился спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль, а вместе с ним и четверо других чиновников северокорейского МИДа. Их наказали за провальный февральский саммит между Кимом и Трампом в Ханое, где стороны ни о чем не договорились, а хозяин Белого дома даже покинул его досрочно (унизив тем самым северокорейского руководителя).

И вот уже эту новость тиражируют все СМИ – зарубежные, так и общественные. Снова пишут о северокорейском самодуре, о его бесчеловечной политике. И снова наступают на старые грабли – продвигают абсолютно недостоверную информацию, которая в лучшем случае основана на пустом слухе, а в худшем является намеренным вбросом и прямой провокацией. Как и ранее озвученные сказки о том, что Ким Чен Ын сначала расстрелял из зениток, а потом затравил собаками мужа своей тети.

Нет источников

Никто не спорит – получать достоверную информацию из КНДР очень непросто. Северная Корея – тоталитарное государство, закрытое от всего мира. В том числе и в информационном плане (американцы в свое время признавались, что им очень сложно вербовать шпионов из числа северокорейских чиновников). Большую часть новостей о КНДР мы узнаем либо из официальных заявлений, либо от политических туристов в эту страну (которых водят под жестким наблюдением и лишь по «правильным местам»). Понятно, что достоверности в этой информации немного. Однако большинство альтернативных источников заслуживают еще меньшего доверия. Например, те же заявления перебежчиков – в том числе и тех, кто хочет получить политическое убежище или финансовую помощь.

Во время подготовки диссертации о американо-северокорейских отношениях автор этих строк изучал в том числе и слушания в Конгрессе США, где выступали эти перебежчики. Там они рассказывали о ужасах жизни в КНДР, о бесчеловечном обращении с ними в северокорейских концлагерях. Конечно, и и жизнь в Северной Корее не сахар, и концлагеря там есть (где люди рабским трудом «искупают вину перед Родиной»), однако все эти рассказы выглядели несколько преувеличенными.

Опять же, перебежчиков понять можно – чем больше они нагнетут страха, тем больше получат внимания и поддержки. Можно понять и американских политиков, эти рассказы тиражирующих – КНДР является противником Соединенных Штатов, и любая дискредитирующая ее информация играет в пользу Вашингтона. Можно даже понять СМИ, через которых информация распространяется – в современном мире издания ради кликов, просмотров и рекламных доходов готовы на все, даже пожертвовать респектабельностью, фактчекингом и верификацией информации. Однако когда эту информацию начинают тиражировать серьезные эксперты – вот это уже вызывает сомнения. Ведь уж кто-кто, а эксперты должны уметь взвешенно оценивать факты.

Казнь не к месту и времени

Поставим себя на место Ким Чен Ына – не самодура и фаната Кэти Перри из фильма «Интервью», а умного и осторожного политика (каким его характеризуют знающие его люди). Конечно, Ханойский саммит с Трампом окончился некрасиво – но, во-первых, все изначально понимали, что ничем хорошим он не закончится. Дональд Трамп и Ким Чен Ын достигли максимально возможных успехов на Сингапурском саммите. Пхеньян пообещал не запускать новые ракеты, а Вашингтон – перестать вводить санкции и не мешать межкорейским переговорам. Любые попытки пробить «стеклянный потолок» - то есть обсудить условия отказа КНДР от ядерного оружия – могли привести лишь к тому, что обе стороны порежутся об осколки. Что и произошло в Ханое.

Однако расстреливать за это пятерых высокопоставленных сотрудников МИД – глупо. И не потому, что это несправедливо – ведь они выполнили главную задачу (затащили Трампа в Ханой, и Ким Чен Ын получил имиджевый бонус от встречи с американским президентом ради самой встречи). И даже не потому, что их жалко. А потому, что северокорейскому лидеру жалко своей репутации.

Ким Чен Ын позиционирует себя как просвещенный реформатор. Он проводит в КНДР экономические реформы, и пытается вывести свою страну из международной изоляции (на своих, понятно, условиях). Он встречается с южнокорейским президентом, подписывает с ним экономические соглашения, и тот же антураж поездки в Ханой показал – Кима в регионе рассматривают как местную суперзвезду, селебрити. Расстрел высокопоставленных сотрудников МИД разрушает этот образ.