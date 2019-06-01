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Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»

Москва, 01.06.2019
  • Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»

EPA

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским тему газопровода "Северный поток 2".

"Тема "Северного потока 2" вчера в Киеве во время моих переговоров с президентом Зеленским не обсуждалась", - сказал Маас журналистам в пятницу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Взгляд.ру.

В свою очередь глава Госдепа США ушел от ответа на вопрос о планах Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в реализации российского газопровода «Северный поток – 2».

«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить», — заявил Помпео на итоговой пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Германии и США.

Ранее стало известно, что американские сенаторы предложили как минимум пять вариантов санкций против лиц и организаций, содействующих укладке газопровода "Северный поток — 2".

Они предлагают отказывать связанным с российским проектом физическим и юрлицам в выдаче американских экспортных лицензий, запреты на получение займов на сумму более десяти миллионов долларов в течение года и операции с госдолгом США. Речь идет о лицах, и компаниях, предоставляющих страховые и консалтинговые услуги.

Президент Украины Зеленский после избрания выразил на поддержку ЕС в вопросе "противодействия" строительству газопровода "Северный поток-2".

"Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - говорил Зеленский в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем.

С просьбой усилить санкции против России Зеленский обращался также к министру энергетики США Рику Перри сразу после инаугурации.

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