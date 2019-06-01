Туалетная бумага: о чем стоит знать при выборе

Продукция высшего сорта обладает прочностью, мягкостью, белым цветом и прекрасно впитывает воду. Ее делают из переработанной древесины. Благодаря использованию экологически чистого, включающего в себя значительное количество целлюлозы сырья изготовленные из него рулоны имеют белоснежный цвет и обладают мягкостью, поэтому магазины готовы представить покупателям большой ассортимент однослойной и двухслойной туалетной бумаги. Данные особенности туалетной бумаги высшего сорта обусловили ее высокую популярность среди потребителей. Именно по этой причине значительную долю всего представленного на рынке ассортимента занимает продукция, сделанная из первичного сырья. Зачастую такие рулоны ароматизируют и окрашивают в разные цвета.

Продукцию среднего сорта делают из смешанного сырья. То есть в производстве такой туалетной бумаги используется смесь древесины и подвергшейся переработке макулатуры в определенных пропорциях. Благодаря разбавлению первичного сырья вторсырьем производство готовой продукции удешевляется, и потребителям предлагается туалетная бумага более низкого качества по более низкой цене. Ее оттенок несколько темнее ярко выраженного белого цвета, однако слои обладают достаточной прочностью и мягкостью.

Продукцию низшего сорта делают из макулатуры. В качестве вторичного сырья используются утилизированные газеты, книги, журналы. Из них изготавливают туалетную бумагу, имеющую характерный серый цвет, невысокую прочность и жесткий рельеф. Ее единственное достоинство состоит в дешевизне. Однако, даже несмотря на сравнительно невысокую стоимость, из-за своих характеристик серые рулоны не пользуются в настоящее время высоким спросом.

Широко распространено мнение, что изготовленная из макулатуры туалетная бумага является вредной для здоровья, так как после очистки вторсырья в нем остается типографский свинец, оказывающий пагубное влияние на человеческий организм. Некоторые полагают, что шероховатая поверхность туалетной бумаги низшего сорта может оставить на коже микроскопические порезы, через которые в организм попадают микробы и грязь. Но никаких медицинских подтверждений этих подозрений не существует. Зато при изготовлении серой бумаги утилизируется большое количество макулатуры и обеспечивается сохранение лесных массивов.